1 января, 20:32
 -7 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 января, 17:24
НовостиСобытие

Сегодня 100-й день рождения отпраздновал элистинец Цевден Ханинов.

Сегодня 100-й день рождения отпраздновал элистинец Цевден Ханинов.

Юбиляра поздравил глава Элисты Максим Сорокин. Цевден Очирович — из поколения людей, которые пережили войну, депортацию и восстановили город и республику. Уроженец села Деде-Ламин Сарпинского района, до войны окончил 6 классов, работал в совхозе разнорабочим. Один из участников строительства железной дороги Астрахань — Кизляр, сыгравшей стратегическую роль в Сталинградской битве, обороне Кавказа и в целом в Великой Отечественной войне. Вместе со всем народом был депортирован в посёлок Курочкино Алтайского края, там работал на авиационном и автомобильном заводах. В ссылке встретил свою любовь, женился на Бове Серятировне, с которой воспитал десять детей.

После возвращения на родину работал мастером по строительству, прорабом в посёлке Аршань-Зельмень Сарпинского района. За многолетний труд награждён медалями и почётными грамотами, имеет звание «Ветеран труда РФ».

В Элисту с семьёй переехал в 1989 году. У Цевдена Очировича 14 внуков и 19 правнуков.

Фото: Максим Сорокин

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия