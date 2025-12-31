1 января, 20:32
 -7 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 января, 17:26
НовостиСобытие

Самыми востребованными профессиями в России стали швея, водитель, монтажник, электрогазосварщик и врач, сообщили в Роструде.

Самыми востребованными профессиями в России стали швея, водитель, монтажник, электрогазосварщик и врач, сообщили в Роструде.

Рабочие специальности остаются в топе на российском рынке труда. О том, что швеи являются наиболее востребованной профессией в России, в начале декабря говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая тенденция сохранится в ближайшие 7 лет. Помимо швей, российской экономике потребуются сварщики. Также наиболее экономически востребованными кадрами до 2032 года будут медсестры, фельдшеры, механики и слесари, добавил Антон Котяков.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия