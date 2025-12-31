Самыми востребованными профессиями в России стали швея, водитель, монтажник, электрогазосварщик и врач, сообщили в Роструде.

Рабочие специальности остаются в топе на российском рынке труда. О том, что швеи являются наиболее востребованной профессией в России, в начале декабря говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая тенденция сохранится в ближайшие 7 лет. Помимо швей, российской экономике потребуются сварщики. Также наиболее экономически востребованными кадрами до 2032 года будут медсестры, фельдшеры, механики и слесари, добавил Антон Котяков.