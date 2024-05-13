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14 мая, 13:58
НовостиСобытиеРелигия

31 мая Калмыкию посетит Кунделинг Тацаг Джедрунг Ринпоче

31 мая Калмыкию посетит Кунделинг Тацаг Джедрунг Ринпоче

Он дарует наставления по Дхарме, примет участие в публичных мероприятиях и молебнах. Ринпоче является 13 воплощением в линии перерождений. Он был распознан как перерождение предыдущего Кунделинга Его Святейшеством Далай-ламой XIV.

Прошёл полный курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг, защитился на звание геше кабчу, а затем изучал Тантру в монастыре Гьюме. Как нам стало известно, визит состоится по приглашению Центрального хурула РК и лично Шаджин ламы Калмыкии геше Тензин Чойдака.

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