31 мая Калмыкию посетит Кунделинг Тацаг Джедрунг Ринпоче

Он дарует наставления по Дхарме, примет участие в публичных мероприятиях и молебнах. Ринпоче является 13 воплощением в линии перерождений. Он был распознан как перерождение предыдущего Кунделинга Его Святейшеством Далай-ламой XIV.

Прошёл полный курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг, защитился на звание геше кабчу, а затем изучал Тантру в монастыре Гьюме. Как нам стало известно, визит состоится по приглашению Центрального хурула РК и лично Шаджин ламы Калмыкии геше Тензин Чойдака.