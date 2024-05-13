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15 мая, 08:30
НовостиСемьяСобытие

Сегодня - Международный день семьи

Сегодня - Международный день семьи

В рамках праздника в Элисте будет дан старт «Семейным средам». Жители и гости столицы смогут поближе познакомиться с элистинскими семьями, посетить выставку рисунков: "Семья - глазами детей", мастер-классы, а также конкурсно-игровую программу.

Кроме того, в Элисте состоится очный этап всероссийского конкурса «Семья года». Участники будут состязаться в номинациях «Многодетная, молодая, сельская семья и «Семья – хранитель традиций».

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