Вступил в законную силу приговор Яшкульского районного суда в отношенииместного жителя

Согласно вердикту присяжных заседателей - 33летний житель п.Гашун признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

За совершение преступления он приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено судом, мужчина в октябре 2022 года в результате конфликта нанес не менее пяти ударов местному жителю, от которых последний скончался.

Не согласившись с принятым решением, защитник обжаловал приговор, указав на его незаконность и необоснованность.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Калмыкии согласилась с позицией прокуратуры о законности приговора и оставила судебное решение без изменения.