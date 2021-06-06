Жители сельских населенных пунктов республики стали активнее прививаться от коронавирусной инфекции

Это касается не только пожилых граждан, но и лиц моложе пятидесяти лет. Например, в Сарпинском районе, где побывала наша съемочная группа, кампания по иммунизации населения активно ведется даже в отдаленных населённых пунктах.

Каждый день медсестра прививочного кабинета Валентина Сологубова собирается за вакциной в районную больницу. Соблюдение условий доставки и хранения входит в ее обязанности.

С каждым днем работы у медсестры становится больше. И, хотя необходимые показатели для достижения иммунной прослойки еще не достигнуты в муниципалитете, на возможность укрепить иммунитет сельчане охотно откликаются. Это касается и жителей отдаленных населенных пунктов. Сделать прививку они могут в фельдшерских пунктах. Так, например, в поселке Коробкин иммунизация охватила около тридцати процентов. В очереди на завтрашний день еще десять человек, рассказывает фельдшер Нелли Скворцова.

А вот к Валентине Фомиченко местный фельдшер пришла домой, чтобы сделать прививку.

В день до 16 человек в райцентре проходят иммунизацию. Всего же, в муниципалитете прививку получили более двух тысяч человек.

На сегодня в Сарпинском районе 8 человек заразились коронавирусом. Все они находятся на амбулаторном лечении. Британский и индийский штаммы здесь не выявлены. Однако, болезнь легче предупредить, считают местные врачи, поэтому стараются донести до своих земляков необходимость защитить себя от последствий коварного недуга.