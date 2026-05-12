14 мая, 06:58
НовостиСобытие

Прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате на сумму более 330 тыс. рублей

Прокуратура Юстинского района провела проверку по обращению работников строительной организации о нарушении трудовых прав.

В ходе проверки факты, изложенные в обращении, нашли своё подтверждение. Установлено, что работодатель более 3 месяцев не выплачивал заработную плату 3 работникам, что привело к образованию задолженности на общую сумму свыше 330 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены — задолженность и компенсация за задержку выплаты погашены в полном объёме.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

