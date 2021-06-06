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1 июля, 16:26
НовостиКультура

Co cцены Национального драматического театра прозвучит классика русской и калмыцкой литературы

Co cцены Национального драматического театра прозвучит классика русской и калмыцкой литературы

Завершаются творческие встречи студентов театрального института имени Бориса Щукина с калмыцким зрителем. Ребята приехали на гастроли, чтобы продемонстрировать своё умение воплощать различные образы.

 Накануне будущие артисты провели поэтический вечер на тему Серебряного века. В составе курса - есть и наши земляки. Они не только освоили родную сцену, но смогли показать своим друзьям степную столицу. Сегодня представление начинается в 18 часов.

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