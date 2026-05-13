14 мая, 09:06
НовостиСобытие

Полицейскими задержана подозреваемая в пособничестве мошенникам

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Сарпинский» задержали 21-летнюю жительницу Йошкар-Олы. Установлена её причастность к хищению денежных средств у местной жительницы.

Задержанная созналась, что за денежное вознаграждение открыла на своё имя банковскую карту и передала её знакомому, заведомо зная, что счёт будет использоваться в преступных целях.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В настоящее время устанавливается круг других потерпевших и иные фигуранты преступления.

Видео: МВД Калмыкия

