Полицейскими задержана подозреваемая в пособничестве мошенникам

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Сарпинский» задержали 21-летнюю жительницу Йошкар-Олы. Установлена её причастность к хищению денежных средств у местной жительницы.

Задержанная созналась, что за денежное вознаграждение открыла на своё имя банковскую карту и передала её знакомому, заведомо зная, что счёт будет использоваться в преступных целях.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В настоящее время устанавливается круг других потерпевших и иные фигуранты преступления.

