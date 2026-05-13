Айлана Дурдусова выиграла Первенство Европы по армрестлингу

С 8 по 20 мая в Венгрии проходит Первенство Европы. В соревнованиях участвуют 1300 спортсменов из 28 стран.

Россию представляет воспитанница республиканской спортивной школы по силовым видам спорта, мастер спорта Айлана Дурдусова. Тренер — Евгений Джакураев.

В категории «девушки 16–18 лет» (вес до 50 кг) Айлана завоевала золото в схватках на левую руку. Она последовательно одолела соперниц из Румынии, Франции, Украины, а в финале победила четырёхкратную чемпионку мира из Турции. В схватках на правую руку спортсменка стала бронзовым призёром.

Помимо медалей, Айлана получила специальный кубок за лучший юниорский поединок Первенства Европы.

Осенью она отправится на Первенство мира в Индию.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия