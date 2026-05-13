Строителям элистинской школы обещали погасить долг по заработной плате завтра

На сигнал отреагировала Прокуратура Калмыкии, после публикации в соцсетях в ведомстве начали проверку. В калмыцком паблике сообщалось о невыплате заработной платы рабочим, возводящим школу по улице Шапшуковой в Южном районе Элисты.

Для выяснения обстоятельств на место выезжал Глава Администрации города Алдар Лиджиков. После разговора с бригадой рабочих и представителем подрядчика, руководитель организации пообещал, что деньги поступят на счёт уже завтра.

Видео: Город Элиста