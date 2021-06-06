Мелиоративный комплекс республики постоянно развивается

В условиях сухого и жаркого климата, орошаемое земледелие – один из эффективных способов повысить устойчивость сельхозпроизводства. В рамках федеральной целевой программы в Калмыкии запущены в эксплуатацию 3 широкозахватные машины, введён в оборот участок капельного орошения на площади 88,5 гектаров.

Всего за 7 лет, по данным профильного министерства, за счёт нового строительства используются больше полутора тысяч гектаров земель регулярного и инициативного орошения. 28 с лишним гектаров - реконструировано. За этот период приобрели 50 дождевальных машин.