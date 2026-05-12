Рифат Сабитов: «Крупнейшие операторы связи объединились вокруг нацмессенджера МАКС как единого канала доверенных коммуникаций»

Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с MAX. Сотрудничество предполагает использование нацмессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, развитие совместных услуг и продуктов. Интеграция с платформой МАХ для отправки сообщений доступна всем российским операторам связи.

Для удобства уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Папки будут отмечены специальным знаком верификации. Особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь.

Комментирует заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов.

«Крупнейшие операторы связи объединились вокруг национального мессенджера как единого канала доверенных коммуникаций. Прямая интеграция с платформой МАКС и стандартизация защищенных папок для кодов и уведомлений — это де-факто создание нового стандарта безопасного взаимодействия бизнеса с пользователями. Для отрасли это снижает риски фишинга и спама. Для пользователей — исчезает необходимость гадать, реальное ли сообщение от банка или оператора прошло, или мошенническое», — отметил Рифат Сабитов.

По его словам, особенно важен принцип «доверенного устройства»: он переводит защиту на новый уровень, где перехват кода становится практически невозможен без физического доступа к гаджету.

«По сути мы становимся свидетелями формирования обязательной для крупных компаний цифровой этики общения с абонентами», — заключил Рифат Сабитов.

