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4 сентября, 11:02
НовостиЗдравоохранение

Жители Калмыкии могут получить консультацию от нейрохирурга

Жители Калмыкии могут получить консультацию от нейрохирурга

Врач проведет прием 9 сентября в рамках акции «Боль в спине» с 9:00 до 15:00 в формате живой очереди на территории консультативной поликлиники ресбольницы им.П.П. Жемчуева. Предварительная запись не требуется.

Приглашаются пациенты после травмы позвоночника, с межпозвоночной грыжей, остеохондрозом позвоночника, установленным после прохождения МРТ или рентгенографии.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Для тех, кто не сможет принять участие в акции, доступна записать на прием в регистратуре в будни.

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