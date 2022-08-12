Жители Калмыкии могут получить консультацию от нейрохирурга

Врач проведет прием 9 сентября в рамках акции «Боль в спине» с 9:00 до 15:00 в формате живой очереди на территории консультативной поликлиники ресбольницы им.П.П. Жемчуева. Предварительная запись не требуется.



Приглашаются пациенты после травмы позвоночника, с межпозвоночной грыжей, остеохондрозом позвоночника, установленным после прохождения МРТ или рентгенографии.



При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.



Для тех, кто не сможет принять участие в акции, доступна записать на прием в регистратуре в будни.