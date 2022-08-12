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4 сентября, 10:04
НовостиСпорт

Команда баскетболистов представит Калмыкию на всероссийских соревнованиях

Команда баскетболистов представит Калмыкию на всероссийских соревнованиях

Накануне завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля дворового спорта по баскетболу 3х3. Победителями стали воспитанники тренера Дорджи Мантаеаа - Мацаков Мазан, Тавунов Наран, Эрдниев Элвг и Лиджиев Алексей.

Юноши представят республику в финале, который пройдёт в Перми с 14 по 18 сентября.

Фото из аккаунта Администрации Целинного района.

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