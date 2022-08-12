Команда баскетболистов представит Калмыкию на всероссийских соревнованиях

Накануне завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля дворового спорта по баскетболу 3х3. Победителями стали воспитанники тренера Дорджи Мантаеаа - Мацаков Мазан, Тавунов Наран, Эрдниев Элвг и Лиджиев Алексей.



Юноши представят республику в финале, который пройдёт в Перми с 14 по 18 сентября.



Фото из аккаунта Администрации Целинного района.