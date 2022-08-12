Лесополосы и лесонасаждения Калмыкии закрыты для посещения
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Ограничения действуют со 2 по 22 сентября включительно в связи с установлением особого противопожарного режима на территории лесного фонда республики. Нахождение в лесах и въезд в них транспортных средств строго ограничены.
Ограничения действуют со 2 по 22 сентября включительно в связи с установлением особого противопожарного режима на территории лесного фонда республики. Нахождение в лесах и въезд в них транспортных средств строго ограничены.
Гражданам и юридическим лицам запрещено:
- разводить на землях лесного фонда костры;
- разжигать мангалы (барбекю) и пользоваться иными источниками открытого огня на необорудованных площадках;
- сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);
- использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.
Фото из аккаунта Минприроды РК.