Лесополосы и лесонасаждения Калмыкии закрыты для посещения

Ограничения действуют со 2 по 22 сентября включительно в связи с установлением особого противопожарного режима на территории лесного фонда республики. Нахождение в лесах и въезд в них транспортных средств строго ограничены.



Гражданам и юридическим лицам запрещено:

- разводить на землях лесного фонда костры;

- разжигать мангалы (барбекю) и пользоваться иными источниками открытого огня на необорудованных площадках;

- сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);

- использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.



Фото из аккаунта Минприроды РК.