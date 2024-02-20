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23 февраля, 16:11
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Владимир Путин поздравил всех жителей с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил всех жителей с Днем защитника Отечества

"Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов." - сказал Путин.

Видео: Кремль.Новости

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