Владимир Путин поздравил всех жителей с Днем защитника Отечества

"Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов." - сказал Путин.

Видео: Кремль.Новости