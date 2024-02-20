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23 февраля, 17:30
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Заседание совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям

Заседание совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям

Заседание совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям: достижения первого года и планы на будущее

Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям успешно завершил свой первый год работы, добившись значительных результатов в развитии буддийской культуры и образования в России. 15 февраля в Москве Попечительский совет Фонда провел заседание и отметил высокую эффективность деятельности организации.

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На заседании Попечительского совета были утверждены планы на 2024 год. Среди новых инициатив - предоставление льгот участникам СВО, развитие паломнических маршрутов, создание портала «Российские буддологические исследования», оцифровка и перевод буддийских текстов, поддержка развития изучения буддийского искусства, в том числе путем разработки образовательных программ и развития сотрудничества с ведущими школами искусств дружественных зарубежных стран.

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Сообщила пресс-служба Постпредства Калмыкии.

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