Заседание совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям: достижения первого года и планы на будущее

Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям успешно завершил свой первый год работы, добившись значительных результатов в развитии буддийской культуры и образования в России. 15 февраля в Москве Попечительский совет Фонда провел заседание и отметил высокую эффективность деятельности организации.

На заседании Попечительского совета были утверждены планы на 2024 год. Среди новых инициатив - предоставление льгот участникам СВО, развитие паломнических маршрутов, создание портала «Российские буддологические исследования», оцифровка и перевод буддийских текстов, поддержка развития изучения буддийского искусства, в том числе путем разработки образовательных программ и развития сотрудничества с ведущими школами искусств дружественных зарубежных стран.

Сообщила пресс-служба Постпредства Калмыкии.