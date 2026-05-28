Важные изменения для будущих водителей и автошкол!
С 28 мая МВД России вводит новые критерии оценки автошкол. Теперь ГАИ будет ежегодно составлять рейтинги учебных организаций на основе строгой статистики.
Что начнут учитывать:
• Долю курсантов, сдавших теорию и практику с первого раза.
• Процент проваленных экзаменов от общего числа попыток.
• Уровень аварийности (число ДТП с пострадавшими по вине выпускников на 1 000 водителей).
Первые итоги по новой системе подведут по результатам 2027 года.
Кроме того, с 1 сентября Минтруд обновляет профстандарт для инструкторов. Теперь мастера по вождению обязаны иметь педагогическое образование или пройти переподготовку.
Выбирать место обучения станет проще — статистика покажет реальное качество.
