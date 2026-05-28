Триумф калмыцких овцеводов.

Хозяйство «Улан-Хееч» Яшкульского района стало абсолютным победителем 26-й Всероссийской выставки племенных овец и коз. А научный центр КалмГУ получил пять золотых медалей и Гран-при — за вклад в науку. Напомню, аграрный форум в Элисте проходил три дня, и в нем приняли участие более 50 хозяйств и свыше 300 животных. Как было отмечено, выставка уже давно стала не просто отраслевым событием, а важнейшей частью селекционно-племенной работы в стране.

📼О заключительном дне выставки — Александр Бедишов.