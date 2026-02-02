В Юстинском районе задержан местный житель по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

В ходе обыска в его доме сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения и предметы для изготовления наркотического средства.

Подозреваемый пояснил, что это листья дикорастущей конопли, собранные для личного употребления. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком каннабис. Общий вес изъятого превышает 290 граммов.

Следователь проводит процессуальные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии