В поселке Яшкуль состоялось торжественное открытие обновленного спортивного зала ДЮСШ.

Это значимое событие для жителей многонационального района Калмыкии, для которых спорт — это поколения людей разных возрастов и профессий, традиции, связующие прошлое и настоящее. Поддержка физкультурного движения и здорового образа жизни находят отклик у депутатов, индивидуальных предпринимателей, молодежи и неравнодушных земляков. Всем миром они участвовали в проведении ремонтных работ, оказывали финансовую помощь. Яшкуляне надеются, что в обновленном спортивном зале будут открыты новые имена, достигнуты победы, которыми станут гордостью района.

Видео: Яшкуль - энкр мини hазр!