22 мая, 16:21

В Кетченерах и Приютном выявлены факты фиктивной регистрации граждан

В посёлке Кетченеры местный житель фиктивно прописал в своём домовладении двоих граждан без намерения предоставить им помещение для проживания.Аналогичное нарушение зафиксировано в Приютненском районе. 42-летняя местная жительница зарегистрировала в принадлежащем ей доме шестерых граждан. Фактически по указанному адресу никто из них не проживал.По данным фактам проводятся проверочные мероприятия.

Фото: МВД Калмыкии

