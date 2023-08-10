В Калмыкии сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность экстремистской организации

По версии следствия, ранее судимый житель г. Элисты, являясь приверженцем незаконного общественного объединения АУЕ, действующего на территории республики, привлек к участию в преступной деятельности иных лиц, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия. По данным следствия в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек.

По результатам оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Республике Калмыкия в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Фото: МВД по Республике Калмыкия