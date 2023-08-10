Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК принял участие в заседании круглого стола Общественной Палаты Владимирской области.

Фейковые вбросы, анонимные аккаунты, информационный террор. Во Владимире за круглым столом обсудили вопросы противодействия фейкам в интернете.

Инициатором дискуссии выступила Общественная палата региона. Клевета - один из распространенных видов киберпреступлений. Прикрываясь анонимными аккаунтами, злоумышленники публикуют заведомую ложь или репостят сообщения без указания источника. Правоприменительная практика в отношении таких фейков не богатая. В Общественной палате считают, что вопрос требует проработки и совместных законодательных инициатив. На встрече выступил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифат Сабитов. Он подчеркнул - необходимо проверять достоверность информационных источников, а также развивать критическое мышление.

Рифат Сабитов, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора-руководитель регионального департамента ВГТРК:

- Один из выходов и в том числе способов борьбы с недостоверной информацией - это создание своего достоверного ресурса. Ну и кроме всего прочего законодательно будут приняты такие меры, как штрафы и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии, за распространение ложной информации.

Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:

- Сегодня центральное телевидение создало комплекс программ, которые раскладывают по полочкам все эти фейковые ситуации. Работа органов государственной власти, органов местного самоуправления проводится очень большая, но есть необходимость и гражданскому обществу активнее вмешаться в эти процессы.