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4 июня, 07:53
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В Калмыкии назвали победителей творческих состязаний «Лучшая ДШИ» и «Лучший преподаватель»

В Калмыкии назвали победителей творческих состязаний «Лучшая ДШИ» и «Лучший преподаватель»

Подведены итоги региональных этапов всероссийских соревнований среди детских школ искусств и их педагогов. Первое место в номинации «Лучшая ДШИ» заняла школа искусств села Троицкое, второе — музыкальная школа имени У.Б. Лиджиевой из Лагани, третье — школа искусств Малодербетовского района. Среди преподавателей лучшей признана Галина Цибизова — педагог по живописи из Детской школы искусств № 1. Второе место присуждено Анжеле Кожедуб (сольфеджио, Детская музыкальная школа № 1 имени С.-Г. Дорджина). Третье место разделили Светлана Пацак (фортепиано, Городовиковская ДШИ) и Виктория Санжиева (калмыцкая домбра, Большецарынская ДШИ). Такие состязания направлены на популяризацию художественного образования, обмен опытом и поддержку наставников, раскрывающих детские таланты.

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

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