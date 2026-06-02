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3 июня, 09:29
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️В Элисте осуждён 66-летний водитель за повторное пьяное вождение.

️В Элисте осуждён 66-летний водитель за повторное пьяное вождение.

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Установлено, что подсудимый, ранее лишённый прав за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Незаконные действия пресечены сотрудниками ГИБДД.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Автомобиль «Нива-Шевроле» конфискован и обращён в доход государства.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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