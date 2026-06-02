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3 июня, 09:26
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️В Калмыкии задержана жительница Ставрополья, находившаяся в федеральном розыске.

️В Калмыкии задержана жительница Ставрополья, находившаяся в федеральном розыске.

Сотрудники отделения полиции посёлка Цаган-Аман в ходе профилактических мероприятий установили местонахождение разыскиваемой на одной из животноводческих стоянок Юстинского района. Женщина уклонялась от административного надзора и являлась фигуранткой уголовного дела.

Задержанная доставлена в отдел полиции для передачи инициатору розыска — ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: МВД Калмыкии

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