️В Калмыкии задержана жительница Ставрополья, находившаяся в федеральном розыске.

Сотрудники отделения полиции посёлка Цаган-Аман в ходе профилактических мероприятий установили местонахождение разыскиваемой на одной из животноводческих стоянок Юстинского района. Женщина уклонялась от административного надзора и являлась фигуранткой уголовного дела.

Задержанная доставлена в отдел полиции для передачи инициатору розыска — ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: МВД Калмыкии