Аккаунт ГТРК «Калмыкия» в соцсети «МАХ» вошёл в топ-20 рейтинга и занял 3-е место по вовлечённости подписчиков, набрав свыше 2 миллионов просмотров за май

Об этом сообщает New Media по данным JagaJam и MaxDash со ссылкой на анализ за прошедший месяц среди 49 аналогичных телеканалов России из городов с населением от 100 до 250 тысяч человек. Наши активные сообщества также работают в «MAX», «Одноклассниках» и «Телеграм», где зрители могут узнавать ещё больше новостей. Напомним, что в соцсетях публикуются новости, фото и видео о последних событиях в степном регионе. Анализ показал, что отклик подписчиков вызывают новости о социальной жизни, культуре и спорте. Именно они набирают большое количество просмотров, лайков и комментариев. Команда телерадиокомпании благодарит зрителей и подписчиков за доверие и активное взаимодействие. Это позволяет нам оставаться ведущим медиа в регионе.

🤗 Спасибо, что с нами!

Фото: New Media (max.ru/newmedia)