В Калмыкии Ергенинская школа имени Л.О. Инджиева отметила 140-летний юбилей.

Согласно данным Национального архива республики, учебное заведение ведет свою историю с 1885 года.

От имени парламентариев и спикера Народного Хурала Татьяна Мацакова поздравила коллектив школы, отметив успехи учащихся в учебе и творчестве. В рамках празднования состоялось возложение цветов к мемориальным доскам Героя Советского Союза М.А. Сельгикова, Героя Социалистического Труда Г.Г. Менкенова и заслуженного учителя России Р.Д. Бухаевой.

Для гостей праздника были организованы мастер-классы от педагогов, экскурсия по школьным музеям и праздничный концерт. На торжественной линейке присутствовали выпускники разных лет и ветераны педагогического труда.

Фото: Хурал08