В Яшкульском районе состоялся открытый турнир по футболу, посвященный памяти участника специальной военной операции Баатара Пюгенова.
На мероприятие собрались друзья, сослуживцы, ветераны спорта и все, кто знал погибшего воина.
С приветственным словом выступил заместитель главы района Сергей Менкнасунов, отметивший мужество и героизм земляка. Семья Баатара Пюгенова выразила благодарность за сохранение памяти о нём. Директор Яшкульской школы Наталия Бадма-Горяева рассказала о его вкладе в жизнь учебного заведения, а первый тренер Владимир Чекалданов поделился воспоминаниями о становлении спортсмена.
Участники турнира почтили память героя минутой молчания. Символический первый удар по мячу выполнил младший сын Баатара Пюгенова — Бату.
Видео: Яшкуль - энкр мини hазр!