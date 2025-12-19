21 декабря, 13:50
В Калмыцком государственном университете состоялось торжественное открытие Педагогической мастерской имени Германа Борликова.

Церемония прошла 20 декабря, в день его рождения.

Мастерская размещена в историческом кабинете, где с 1990 по 2010 год Герман Манджиевич, сначала как ректор, затем как президент КалмГУ, проводил встречи, формировал стратегию и определял будущее университета.

На открытии собрались друзья, коллеги, преподаватели и вдова Галина Викторовна. Воспоминания участников подчеркнули его неоценимый вклад в развитие высшего образования в Калмыкии.

Название «мастерская» выбрано не случайно: оно отражает творческий, созидательный дух Германа Манджиевича.

Открытие мастерской — это дань памяти, уважения и благодарности профессору, доктору педагогических наук, гражданину и патриоту своей малой родины и всей России.

Фото: Бадма Катинович Салаев

