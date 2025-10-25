В Элисте внедряют «световую брусчатку» для безопасности пешеходов

В столице Калмыкии началась установка инновационных световых элементов на пешеходных переходах. Первые участки с «умной» брусчаткой уже появились на самых оживленных перекрестках города.

Новая система представляет собой дорожное покрытие со встроенными светодиодами, которые дублируют сигналы светофора. При включении красного сигнала перед переходом образуется яркая световая полоса, создающая визуальный барьер для пешеходов.

Это решение особенно актуально в осенне-зимний период, когда сокращение светового дня увеличивает риск наездов на пешеходов. В случае успешного тестирования технологию планируют расширить на другие пешеходные переходы Элисты.

Фото и видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия