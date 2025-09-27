В Элисте иностранный гражданин осуждён за ДТП и попытку взятки.

Суд вынес приговор 47-летнему гражданину Узбекистана, признанному виновным по двум статьям УК РФ: нарушению ПДД, повлекшему тяжкий вред здоровью, и попытке дачи взятки сотруднику МВД.

Установлено, что 7 марта 2025 года грузовик под управлением обвиняемого совершил поворот налево, не уступив дорогу микроавтобусу на трассе Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». В результате ДТП пассажирка микроавтобуса получила тяжкие травмы.

Он же 19 марта 2025 года в попытке избежать ответственности предложил сотруднику МВД взятку в размере 25 тыс. рублей, однако правоохранитель отказался.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 70 тыс. рублей и конфискацию в доход государства предмета взятки в виде денежных средств.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия