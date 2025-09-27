Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи.

Переоценить значимость работы ЛОР-врачей сложно. Они занимаются изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов.

Этот день также отмечен в календаре как Всемирный день сердца. Он был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Его цель — привлечь внимание общества к вопросам сохранения здоровья и важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся главной причиной смертности людей во всем мире. Ежегодно эта болезнь уносит миллионы жизней.