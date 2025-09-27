29 сентября, 18:32
 14 °C
97,14
82,87
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 сентября, 13:27
НовостиСобытие

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи.

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи.

Переоценить значимость работы ЛОР-врачей сложно. Они занимаются изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов.

Этот день также отмечен в календаре как Всемирный день сердца. Он был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Его цель — привлечь внимание общества к вопросам сохранения здоровья и важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся главной причиной смертности людей во всем мире. Ежегодно эта болезнь уносит миллионы жизней.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия