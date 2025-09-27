❗️Прокуратура Целинного района выявила грубые нарушения ветеринарно-санитарных норм.

В с. Троицкое в ходе осмотра скотомогильника установлено, что ограждение биотермической ямы, предназначенной для утилизации отходов животноводства, было частично разрушено. Это позволило посторонним беспрепятственно проникать на территорию, что привело к переполнению ямы.

В результате отсутствия контроля за санитарным состоянием скотомогильника по его периметру отмечалось массовое скопление трупов павших животных с гнилостными изменениями, а также следы самовольного закапывания биологических отходов.

По требованию прокуратуры нарушения были устранены.

С начала года сотрудниками надзорного органа выявлено 2 354 нарушения законодательства и 722 нарушения в сфере охраны окружающей среды.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия