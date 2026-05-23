Проезд нерегулируемых перекрестков: правила приоритета

Отсутствие светофора на перекрестке — не повод для спешки. Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: четкое знание приоритетов на нерегулируемых участках спасает от досадных аварий и серьезных столкновений.

Главные правила безопасного проезда:

1. Определите статус дороги. Приближаясь к перекрестку, всегда ищите глазами знаки «Главная дорога» или «Уступите дорогу». Если знаков нет, а покрытие одинаковое (например, везде асфальт) — перед вами перекресток равнозначных дорог.

2. Помните про «помеху справа». На равнозначном перекрестке вы обязаны уступить дорогу любому транспортному средству, приближающемуся к вам с правой стороны. Это базовое правило, о котором часто забывают в жилых зонах.

3. Поворот налево — уступи встречным. Совершая поворот налево или разворот на перекрестке, вы обязаны уступить дорогу машинам, которые движутся со встречного направления прямо или направо.

4. Грунт всегда уступает. Если вы выезжаете с грунтовой или полевой дороги на асфальтированную, вы автоматически находитесь на второстепенной дороге, даже если знаков приоритета нет.

!! ВАЖНО: Никогда не начинайте маневр «наугад». Если знаки не видны из-за грязи или темноты, а определить тип покрытия невозможно — считайте, что вы находитесь на второстепенной дороге. Секунда терпения гарантирует безопасность.

Берегите себя и тех, кто вам дорог!

#Элиста #Госавтоинспекция08 #ПДД #НерегулируемыйПерекресток #Безопасность