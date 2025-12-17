В 12 регионах России выпускники 9-х классов, планирующие поступать в колледжи и техникумы, смогут ограничиться сдачей только двух обязательных экзаменов (ОГЭ) — по русскому языку и математике.
Это решение стало результатом успешного пилотного проекта, проведённого в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
По итогам приёмной кампании в пилотных регионах:
• 28% девятиклассников выбрали только обязательные предметы.
• Бюджетные места в учреждениях СПО увеличились на 42%.
• Вырос приём на востребованные специальности: строительство, металлургия, машиностроение, IT, педагогика и медицина.
К пилотным регионам теперь добавлены:
• Республика Татарстан
• Камчатский край
• Московская область
• Мурманская область
• Ростовская область
• Смоленская область
• Тверская область
• Тюменская область
• Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Видео: Вячеслав Володин