18 декабря, 17:21
Новости

В 12 регионах России выпускники 9-х классов, планирующие поступать в колледжи и техникумы, смогут ограничиться сдачей только двух обязательных экзаменов (ОГЭ) — по русскому языку и математике.

Это решение стало результатом успешного пилотного проекта, проведённого в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

По итогам приёмной кампании в пилотных регионах:

• 28% девятиклассников выбрали только обязательные предметы.

• Бюджетные места в учреждениях СПО увеличились на 42%.

• Вырос приём на востребованные специальности: строительство, металлургия, машиностроение, IT, педагогика и медицина.

К пилотным регионам теперь добавлены:

• Республика Татарстан

• Камчатский край

• Московская область

• Мурманская область

• Ростовская область

• Смоленская область

• Тверская область

• Тюменская область

• Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Видео: Вячеслав Володин

