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15 октября, 07:13
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Сотрудники заповедника «Черные земли» осваивают вездеход высокой проходимости.

Сотрудники заповедника «Черные земли» осваивают вездеход высокой проходимости.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов передал заповеднику автовездеход «Багги» марки «Чаборз».

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Весной, в рамках визита в республику, он посетил заповедный край и увидел большую работу хранителей природы. Вездеход окажет большую услугу сотрудникам заповедника, он применяется для патрулирования территории в условиях бездорожья и охраны популяции сайгаков от браконьерства.

«Багги» такого типа может развивать скорость до 180 км/ч, и за счет высокой скорости, плавности хода и устойчивости способен на дистанции по пересеченной местности догнать любой браконьерский спортивный мотоцикл», - говорит старший государственный инспектор заповедника Сергей Басхамжаев.

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