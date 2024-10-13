Первокурсники Калмыцкого медицинского колледжа вступают в ряды волонтеров медиков.

В Калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой состоялась встреча первокурсников с Инессой Доджиной - региональным координатором общественного движения «Волонтеры-медики».

Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» основано в 2013 году. Спустя три года движение получило официальный статус всероссийской общественной организации.

Студенты медицинского училища одними из первых вступили в ряды волонтеров медиков. В прошлом году они отмечали свой десятилетний юбилей участия в общественной организации.

Инесса Джоджина рассказала первокурсникам об основных направлениях движения. Она говорила о том, что волонтёры занимаются санитарно-профилактическим просвещением населения, пропагандой здорового образа жизни. Вся общественная работа волонтеров посвящена здоровью и благополучию людей.

Первокурсники также, как и студенты старших курсов, хотят принимать активное участие в поддержке сферы здравоохранения,- считает советник по воспитанию Елена Богданова.