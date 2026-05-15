18 мая, 07:18
НовостиСобытие

Полицейские Яшалтинского района раскрыли кражу трёх тонн пшеницы

Работник сельхозкооператива обратился в полицию с заявлением о хищении зерна из хранилища. В ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый — 45-летний местный житель. Он сознался, что в течение трёх месяцев проникал в хранилище, отжимая края ворот, и фасовал зерно в мешки.Всего вынесено 60 мешков: 40 проданы, 20 оставлены для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Фото МВД Калмыкия

