Сегодня – второй день Международного форума «Волга-Каспий»: право и «зеленая» экономика

В его работе участвуют более ста представителей из России и Казахстана. Участники обсудят вопросы опустынивания засушливых земель Прикаспийского региона, инициативы в области защиты и поддержания экосистемы Каспия, факторы деградации пастбищ Калмыкии, а также пути их решения.

А в рамках научно-практической конференции памяти кандидата экономиечских наук Ольги Дорджиевой, учёные планируют решить задачи формирования единого научно-образовательного пространства университета Прикаспийского региона.