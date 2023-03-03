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24 мая, 09:57
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Сегодня – второй день Международного форума «Волга-Каспий»: право и «зеленая» экономика

Сегодня – второй день Международного форума «Волга-Каспий»: право и «зеленая» экономика

В его работе участвуют более ста представителей из России и Казахстана. Участники обсудят вопросы опустынивания засушливых земель Прикаспийского региона, инициативы в области защиты и поддержания экосистемы Каспия, факторы деградации пастбищ Калмыкии, а также пути их решения.

А в рамках научно-практической конференции памяти кандидата экономиечских наук Ольги Дорджиевой, учёные планируют решить задачи формирования единого научно-образовательного пространства университета Прикаспийского региона.

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