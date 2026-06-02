В Сарпинском районе взыскана компенсация за укус собаки в пользу ребёнка.

Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя 11-летнего мальчика, пострадавшего от нападения безнадзорного животного в марте 2025 года. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

В защиту прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Управления ветеринарии Калмыкии компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объёме. В пользу законного представителя взыскано 30 тысяч рублей.