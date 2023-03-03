24 мая, 09:53
Ветеринары Калмыкии завершили комплекс мероприятий по локализации и ликвидации двух очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и одного мелкого рогатого скота
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Соответствующие приказы об отмене карантинов размещены на официальном сайте регионального Управления ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно документам ограничительные мероприятия отменены на территории живстоянки Найнтахинского СМО Целинного района и на фермерском хозяйстве, расположенном в районе балки Гашун под Элистой.
Кроме того, снят карантин по бруцеллезу МРС на территории животноводческой стоянки в Чограйском СМО Ики-Бурульского района.