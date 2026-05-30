1 июня, 18:18
НовостиСобытие

На жителей Калмыкии приходится меньше всего выбросов загрязняющих веществ

Как отмечается в исследовании на основе данных Росприроднадзора, объём вредных выбросов в стране снизился до минимума за семь лет. Калмыкия вошла в тройку самых чистых субъектов: именно на жителей республики приходится наименьший объём загрязнений в России. За год совокупные показатели в регионе сократились на 25,3%. Сильнее всего уровень загрязнения атмосферы упал в Ингушетии, Чечне, Кировской области и Алтайском крае. При этом в Кабардино-Балкарии объём вредных веществ вырос более чем в 2,5 раза, а также значительно увеличился в Туве, Дагестане и Новосибирской области. Тенденция к снижению сохраняется последние три года.

