4 февраля, 19:26
 -11 °C
91,11
76,91
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 февраля, 16:05
НовостиСобытие

Сегодня — Всемирный день борьбы против рака.

Диагноз "онкология" страшным ударом бьет не только по самому больному, но и по его близким. Вместе они оказываются лицом к лицу перед зловещим недугом. Солист Государственного хора Александр Ванькаев смог его побороть. По словам исполнителя, благотворительный концерт, организованный им сегодня в Элисте, еще раз напомнит об этом всей мощью музыки.

📼О вдохновляющей истории Александра Ванькаева и многом другом — в нашем видеоматериале

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия