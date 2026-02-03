Сегодня — Всемирный день борьбы против рака.

Диагноз "онкология" страшным ударом бьет не только по самому больному, но и по его близким. Вместе они оказываются лицом к лицу перед зловещим недугом. Солист Государственного хора Александр Ванькаев смог его побороть. По словам исполнителя, благотворительный концерт, организованный им сегодня в Элисте, еще раз напомнит об этом всей мощью музыки.

📼О вдохновляющей истории Александра Ванькаева и многом другом — в нашем видеоматериале