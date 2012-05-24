Сегодня в Калмыкии встречают Цаган Сар

Рано утром в Центральном хуруле состоялся молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгр. Традиционные мероприятия, праздничный концерт, конкурсы и выставки из-за пандемии отменяются. Но все верующие смогли присоединиться к священнослужителям в режиме онлайн.

Итак, как перезимовали? С этого вопроса, начинается день в каждой семье. Весну встречают борцоками, калмыцким чаем и песнями.

После традиционного приветствия 87-летняя Татьяна Дорджиева – хранительница языка и калмыцких традиций из села Троицкое, приглашает нас за стол, там уже разложены борцоки. У каждого свое название и свой сакральный смысл, объясняет она - «джола» или по-русски вожжи, символизирует пожелание долгой жизни, а «шовун» – птица - скорейшее наступление весны.

Все борцоки получаются как на подбор. Секрет - семейный рецепт, которому почти семьдесят лет.

Первые борцоки нанизываются на нитку и отправляются на алтарь. Как объясняет Татьяна Дорджиева, в Цаган Сар защитница калмыцкого народа Окон Тенгр спускается с небес и посещает каждый дом, потому в нём должно приятно пахнуть и быть чисто. К тому же, в день празднования раньше многие начинали ходить по гостям затемно.

Встречали - провожали Цаган Сар три дня. Накануне начинали печь борцоки, в день празднования приглашали гостей и собирались за столом семьями. А на третий день ходили по домам и обменивались подарками. Еще одна традиция - доставать и развешивать вещи.

Праздник настолько любим калмыками, что, как вспоминает Татьяна Васильевна, даже в Алтайском крае, куда их выслали, ее отец в 1946 году сумел найти бараний жир. А еще - ни одно застолье не обходилось без песен.

И сегодня уже молодое поколение также, как и много лет назад, поет, старается чтить традиции. Студент Элистинского колледжа искусств Санал Мукаев решил праздновать Цаган Сар с друзьями и в соответствии с традициями.

Представители разных поколений вместе. Для гостей - самое лучшее - и не только на стол. Пища для души и глаз – калмыцкие танцы.

А еще Цаган Сар не обходится без калмыцкого чая. Его в степной республике любят представители разных национальностей.

Как отмечает Антонина Босханджиева, как учителю калмыцкого языка, ей приятно, что молодые люди стараются не забывать о своих корнях.

Еще один гость – Байр Агенов, студент Ростовского государственного медицинского университета. Сегодня он отмечает Цаган Сар дома вместе с друзьями. Но даже вдали от родных мест не забывает о празднике.

А вот для Санала Мукаева это не первое самостоятельное празднование. Для него встречи на Цаган Сар с друзьями стали доброй традицией.

Праздник получился не только веселым, но и познавательным. Молодежь узнала много нового, а старшее поколение убедилось, что у подрастающего поколения есть будущее, ведь они знают и помнят историю, традиции и обычаи народа.

Завтра наши земляки, которые живут или учатся в Москве, смогут посмотреть праздничный концерт, подготовленный калмыцкими артистами.