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12 февраля, 20:58
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Автору главных скульптур Центрального хурула Калмыкии Владимиру Васькину сегодня исполняется 80 лет

Автору главных скульптур Центрального хурула Калмыкии Владимиру Васькину сегодня исполняется 80 лет

Заслуженный художник России, Заслуженный деятель искусств Калмыкии, Почетный гражданин республики Владимир Васькин родился 12 февраля 1941 года в Элисте. Детство и юность провел вместе с семьей в сибирской ссылке. Его дедушка и отец были искусными ремесленниками, дядя по матери иконописцем и золотых дел мастером. После десятилетки юноша не раздумывал о выборе профессии. Окончил Ростовское художественное училище имени Митрофана Грекова и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной.

Начинал художник с оформления интерьеров зданий. Одной из первых его работ было оформление книжного магазина «Теегин герл» в Элисте. Образность мышления, строгий вкус, знание традиций национального искусства и высокий профессионализм позволили скульптору в скором времени стать настоящим мастером.

 Созданные им прекрасные произведения, такие как «Зая-Пандита», «Девушка», «Купальщица», «Сельская артистка», «Данте», «Легенда южных морей», «Чингисхан» и другие композиции, выполненные в дереве, металле и камне, хранятся в коллекциях государственных и частных музеев России, Монголии, Словакии, США и т.д.

Многие скульптурные композиции украшают Сити Чесс, парки и скверы Элисты. Образы, навеянные калмыцким эпосом «Джангар» и буддийским искусством, стали главной темой в творчестве Владимира Савельевича. Он является автором скульптур, установленных в хурулах не только Элисты, но и во многих населенных пунктах республики. Главная из них – девятиметровая статуя Будды Шакьямуни находится в Центральном хуруле Калмыкии. На территории храма стоят статуи 17 пандитов его работы.

В канун Дня рождения Владимира Васькина Национальная библиотека имени Амур-Санана подготовила виртуальную выставку его произведений «Его герои – наш народ». Она размещена сайте библиотеки.

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