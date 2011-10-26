Автору главных скульптур Центрального хурула Калмыкии Владимиру Васькину сегодня исполняется 80 лет

Заслуженный художник России, Заслуженный деятель искусств Калмыкии, Почетный гражданин республики Владимир Васькин родился 12 февраля 1941 года в Элисте. Детство и юность провел вместе с семьей в сибирской ссылке. Его дедушка и отец были искусными ремесленниками, дядя по матери иконописцем и золотых дел мастером. После десятилетки юноша не раздумывал о выборе профессии. Окончил Ростовское художественное училище имени Митрофана Грекова и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной.

Начинал художник с оформления интерьеров зданий. Одной из первых его работ было оформление книжного магазина «Теегин герл» в Элисте. Образность мышления, строгий вкус, знание традиций национального искусства и высокий профессионализм позволили скульптору в скором времени стать настоящим мастером.

Созданные им прекрасные произведения, такие как «Зая-Пандита», «Девушка», «Купальщица», «Сельская артистка», «Данте», «Легенда южных морей», «Чингисхан» и другие композиции, выполненные в дереве, металле и камне, хранятся в коллекциях государственных и частных музеев России, Монголии, Словакии, США и т.д.

Многие скульптурные композиции украшают Сити Чесс, парки и скверы Элисты. Образы, навеянные калмыцким эпосом «Джангар» и буддийским искусством, стали главной темой в творчестве Владимира Савельевича. Он является автором скульптур, установленных в хурулах не только Элисты, но и во многих населенных пунктах республики. Главная из них – девятиметровая статуя Будды Шакьямуни находится в Центральном хуруле Калмыкии. На территории храма стоят статуи 17 пандитов его работы.

В канун Дня рождения Владимира Васькина Национальная библиотека имени Амур-Санана подготовила виртуальную выставку его произведений «Его герои – наш народ». Она размещена сайте библиотеки.