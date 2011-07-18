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12 февраля, 19:23
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Сегодня свой юбилей отмечает наша коллега Цаган Шурунгова

Сегодня свой юбилей отмечает наша коллега Цаган Шурунгова

Сегодня поздравления с юбилеем принимает наша коллега Заслуженный работник культуры, редактор радиопрограмм Цаган Шурунгова. Эфир на калмыцком языке невозможно представить без ее голоса и авторских передач. Улыбчивая и всегда позитивная Цаган Антоновна с благодарностью говорит о судьбе, которая подарила ей любимую работу, ставшую смыслом жизни.

Выпускницей КалмГУ в 1988 году она пришла в телерадиокомпанию. И с головой погрузилась в целиком захватившую её радиожурналистику. Редактор детских и молодёжных программ на калмыцком языке всегда понимала, что подача должна быть неординарной и интересной. В этом непростом деле вскоре ей помогли сами дети. Этих талантливых ребят нужно было ещё найти и увлечь. Так, благодаря усилиям Цаган Шурунговой, на базе Радио Калмыкии появилась детская музыкальная студия «Альвн Харадас».  Цаган Антоновна и сейчас всю себя отдает любимой работе. Но нам удалось ее поздравить с юбилеем.

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