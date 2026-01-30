2 февраля, 13:17
2 февраля, 09:56
НовостиСобытие

️Сегодня отмечается Всемирный день водно-болотных угодий

Для заповедника «Чёрные земли» эта дата особенно значима: его орнитологический участок «Маныч-Гудило» включает одноимённое озеро, которое является уникальной экосистемой юга России. Оно служит ключевым источником воды в засушливых степях и важнейшим местом обитания множества видов птиц. Даже зимой на его незамерзающих участках можно встретить лебедей, уток, гусей, редких краснокнижных савок, а также хищников — орланов-белохвостов, луней и сов. Эти территории обеспечивают птицам покой и кормовую базу в холодный период.

Водно-болотные угодья во всём мире находятся под угрозой из-за осушения земель, загрязнения и изменения климата, что ведёт к потере биоразнообразия. Сохранить экосистему Маныча можно, соблюдая правила посещения заповедника, не тревожа зимующих птиц и повышая осведомлённость об уникальности этих мест.

Фото: Заповедник "Черные земли"

